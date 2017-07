QUADRILHA ARMADA INVADE POSTO DE SAÚDE DOS TERRENOS NOVOS E FAZ ARRASTÃO

O caso aconteceu por volta de 15:00 hs desta quinta-feira, dia 13, no centro de saúde da família, localizado na rua Airton Sena - bairro Terrenos Novos.





As informações dão conta que quatro elementos invadiram o Centro de Saúde da Família e armados anunciaram o assalto. De acordo ainda com as informações, os bandidos levaram celulares e outros objetos das pessoas. A polícia foi informada do caso e está realizando diligências na tentativa de prender a quadrilha.