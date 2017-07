RECEBI E REPASSO

"Boa noite!









A gatinha Minny fugiu ao dar entrada na clínica Bichinho de Estimação para sua cirurgia nessa manhã (Minny tem tumor mamário). A clínica fica na praça do Patrocínio e a mesma mora no bairro Alto do Cristo. Com dores e possivelmente assustada, não deve ir muito longe. Quaisquer informações deixem mensagem (inbox) ou entre em contato com Dani 994159929 ou Iris 999003000. Vamos torcer e compartilhar para que Minny apareça o quanto antes!"