RECEITA MILAGROSA! EM 1 MÊS VOCÊ PODERÁ PERDER ATÉ 20 QUILOS DE GORDURA

A receita a base de limão é a nova queridinha do mundo das celebridades. Essa dieta promete secar a barriga em pouco dias. Mas será que funciona mesmo? A dieta do limão tem atraído diversos adeptos nos últimos anos. De fato, o método pode proporcionar certos benefícios para a saúde, entre eles o emagrecimento saudável. Porém, é essencial ter alguns cuidados.





As receitas que envolvem a fruta como estimulante para a perda de peso são diversas. Algumas recomendam ingerir o sumo do limão em jejum uma vez por dia, outras aconselham antes de cada refeição.

Opinião de nutricionistas





A nutricionista Rita de Cassia Novais concorda que o limão é um aliado para eliminar gordura. “Fazer isso 10 a 20 minutos antes do café da manhã descongestiona e desintoxica o organismo, além de combater a gripe comum. É também uma fonte de potássio que estimula as funções nervosas e cerebrais, além de controlar a pressão arterial”, afirma a especialista.





Entretanto, essa ação isolada não é capaz de fazer milagres. O ideal é que a pessoa que deseja emagrecer adote uma dieta saudável, longe dos carboidratos, produtos industrializados, muito açúcar ou sal. Além disso, procurar ingerir mais frutas, verduras, legumes, proteínas magras e alimentos com poucas calorias.





Segundo a nutricionista Talitta Maciel, o limão “ajuda a reduzir a ansiedade e a fome por impulso devido a uma substância chamada pectina. Esta fruta também diminui a acidez do organismo, ajuda a melhorar o metabolismo, contribui para a digestão, principalmente das gorduras, e a água com limão também auxilia na redução da vontade de comer doces”.





Se o consumo do limão for feito antes de cada refeição, ele vai ajudar na produção de saliva e ácido clorídrico, além de estimular a vesícula a produzir a bile que participa da digestão das gorduras, o limão também auxilia na limpeza do organismo ajudando a eliminar toxinas. A fruta ainda é rica em vitamina C, grande aliada da imunidade.

Dieta do limão





– Meio limão;

– Meio copo de água gelada ou morna.





Esprema o limão na água que pode ser gelada ou morna, nunca ao natural. Isso vai fazer com que o corpo trabalhe mais para equilibrar a temperatura interna do corpo e com isso gaste mais calorias.





Fonte: remedio-caseiro