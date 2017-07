Secretário da Saúde, Gerardo Cristino, acompanhou primeiro dia atendimento ampliado no CSF Coelce

Cumprindo mais uma promessa de campanha do prefeito Ivo Gomes, a partir desta quinta-feira (20/07), os usuários do Centro de Saúde da Família (CSF) Doutor Grijalba José Mendes Carneiro, no bairro Coelce, passarão a ser atendidos em novo horário, das 7h às 19h. Este é o primeiro CSF do município com atendimento ampliado.





Segundo o secretário da Saúde, Gerardo Cristino, a partir dos próximos meses os outros centros de saúde também terão seus horários de atendimento ampliados. “O próximo CSF que irá ter atendimento ampliado será o do bairro Junco ou Expectativa. Estamos estudando e em breve a população ganhará mais esse serviço”, pontuou.





Atendimento





O paciente, ao chegar no CSF, será acolhido pela equipe da Estratégia de Saúde da Família e direcionado ao atendimento. Nos casos de demandas espontâneas, o usuário passará por uma avaliação com classificação de risco e, em seguida, seguirá para o atendimento necessário.