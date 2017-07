Show do Ivan Frota recebe comenda Dia do Escritor, em Fortaleza

O Show do Ivan Frota "A Voz do Becco", foi o único programa do Estado do Ceará a receber a comenda Dia do Escritor, entregue pelo presidente do Grupo “O Chocalho” Auriberto Carvalho, no dia 25 de julho, em Fortaleza, na Casa José de Alencar.

Na foto, Ivan Frota está ladeado pelos membros do Grupo Chocalho

O grupo Chocalho, reúne anualmente jornalistas, intelectuais, poetas, escritores de todo o estado do Ceará, quando faz homenagem aqueles que se destacam na área cultural.





Neste ano, pela primeira vez na história do Ceará, um programa de rádio foi incluindo nas homenagens do grupo. O programa foi reconhecido por mostrar a cultura do povo de Sobral, do Ceará e do Brasil. Um programa de rádio ao ar livre, fora do estúdio. O programa é apresentado pelo comunicador Ivan Frota, há mais de 10 anos, no Becco do Cotovelo. Hoje é orgulho dos sobralenses e por que não dizer dos brasileiros.