TRAGÉDIA NA CE 362: IRMÃOS PERDEM A VIDA APÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO QUANDO RETORNAVAM DA CIDADE DE MASSAPÊ

As vítimas do trágico acidente de transito registrado na manha de hoje, dia 07, na CE-362 (saída de Sobral para Massapê), foram identificadas, trata-se de dois irmãos: Francisco Herlin Carneiro e Ricardo Ribeiro Carneiro, eles estavam em uma moto Honda Bros que se envolveu em um acidente com uma toyota Hilux.





Uma equipe da Perícia forense esteve local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou os corpos par o IML de Sobral. A PRE também esteve no local do sinistro, realizando os procedimentos legais.

Com informações O Sobralense