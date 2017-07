Três ataques a policiais são registrados nesta terça-feira. No bairro Damas, um PM foi baleado por assaltantes

Três ataques a policiais militares foram registrados nesta terça-feira (18) em Fortaleza. Bandidos armados com pistolas e escopetas atiraram contra viaturas da PM em dois bairros diferentes da cidade. Em um deles, houve revide e um bandido acabou morto. Noutro episódio, um PM foi baleado por marginais e está internado.

Um bandido morreu numa troca de tiros com a PM, no Eusébio. Fato semelhante ocorreu no Álvaro Weyne

O primeiro ataque ocorreu à tarde, quando criminosos ligados a uma quadrilha de traficantes foragidos do Gueto da Barra do Ceará, e agora alojados no bairro Álvaro Weyne, dispararam tiros contra uma patrulha da PM nas imediações da Lagoa do Urubu.





Imediatamente foi montado um cerco policial e várias patrulhas da área receberam o apoio de homens do Batalhão Raio e do BPChoque. Numa troca de tiros em um dos becos da favela próxima à lagoa, um dos criminosos foi baleado e morto. Outros conseguiram fugir.





Horas depois, os bandidos voltaram a atirar contra outras viaturas e novo cerco foi realizado, porém, ninguém foi preso.





A área onde ocorreram os dois confrontos é considerada uma das mais perigosas e violentas da zona Oeste da Capital. Bandidos fortemente armados passaram a ocupar a comunidade depois de terem fugido do Gueto da Barra do Ceará no começo do mês de março passado, quando a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social determinou a “Operação Marco Zero” em toda a Grande Barra do Ceará e o a PM ocupou os dois principais redutos do tráfico naquele bairro, o Gueto e o Morro de São Tiago. Os traficantes fugiram de lá levando suas armas e as drogas.





Outro baleado





À noite, bandidos atiraram contra uma viatura da Polícia Militar nas imediações de uma faculdade, no bairro Damas. Um PM, identificado como soldado Diego, foi baleado e levado pelos colegas de farda para o “Frotinha” de Parangaba.





Segundo a Assessoria de Comunicação do Comando da PM, o PM permanece hospitalizado. Ele foi atingido com um tiro no abdome. A bala transfixou o corpo do militar.





E no Eusébio, um ataque de bandidos contra a Polícia também resultou em confornto. Um homem foi ferido e morto, sendo identificado como Francisco de Assis da Silva Júnior, 29 anos.