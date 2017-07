Vereador Júnior Balreira critica vereadores do grupo Ivo Gomes

O vereador do PMDB, Júnior Balreira esteve usando a tribuna da Câmara na noite de terça-feira, na penúltima sessão do semestre e voltou mais uma vez a reclamar da postura adotada pela bancada de apoio ao prefeito de Sobral por recusar mesmo que seja um projeto de indicação, os de autoria da bancada de oposição. Um dos projetos que tratava de responsabilidade do município indenizar os danos causados em veículos estacionados na zona azul, e competência do Município. “É lamentável, e eu repúdio as atitudes grosseiras tomadas pelos vereadores de apoio ao Ivo Gomes, que rejeitam os projetos de autoria de nossa bancada”, disse Júnior Balreira, que neste semestre de 2017, apresentou 130 indicações, entre outros requerimentos.





Júnior Balreira, chegou a agradecer o prefeito Ivo Gomes, que atendendo os reclames dos moradores do Complexo Sinhá Saboia e seus pedidos feitos, está recuperando ruas dos Bairros Cohab 1 e 2, que há muito tempo necessitava de uma nova pavimentação asfáltica.





Via Wilson Gomes