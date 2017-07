VÍDEO MOSTRA MOMENTOS ANTES DA QUEDA DO HELICÓPTERO QUE MATOU NOIVA E OUTRAS 03 PESSOAS QUE IRIAM FAZER SURPRESA PARA NOIVO

Um vídeo encontrado pelo irmão da vítima quatro dias após o acidente do helicóptero irá ajudar a Polícia Civil e a Aeronáutica na investigação onde mostra o interior da aeronave segundos antes da fatalidade. O acidente ocorreu em dezembro de 2016 em São Lourenço da Serra (70 km de São Paulo). Na época do acidente a noiva iria fazer uma surpresa para o noivo que o aguardava no altar e chegar de helicóptero no casamento era o sonho de Rosemeire Nascimento da Silva. Morreram no acidente a noiva, seu irmão que aparece no vídeo ao seu lado, a fotógrafa que estava grávida de seis meses e o piloto. Com o vídeo divulgado hoje pelo G1, o perito Luís Lupoli, coronel reserva da Aeronáutica, avaliou os seguintes erros: o piloto errou quando decidiu seguir voo, pois o tempo fechou rapidamente com neblinas e nuvens e ele acabou se desorientando espacialmente. Outro ponto é que o registro do painel mostra que a aeronave virou várias vezes para a diagonal, curvando-se para os dois lados e perdendo a velocidade antes da queda. O perito conclui que o piloto não tinha conhecimento para operar o helicóptero em condições por instrumentos, pois realizou movimentos bruscos para tentar estabilizar a aeronave. Ainda segundo informações, esta aeronave só poderia ser utilizada para operações em condições visuais, em que o piloto usa referências visuais de solo, horizonte e tempo, e não apenas pelos instrumentos a bordo. O Centro de Investigação e Prevenção Aeronáuticos (CENIPA) ainda aguarda resultado de laudos para concluir sua investigação e o inquérito da Polícia Civil está sob sigilo de Justiça que também aguarda documentos e análises para ser finalizado.

Videos Veja mais sobre: noticias

Com informações do G1