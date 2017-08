CNH digital já pode ser baixada nos celulares Android

O Governo Federal disponibilizou, nesta segunda-feira (28), o aplicativo CNH Digital para celulares Android. A ferramenta permite ao usuário uma versão de demonstração da Carteira de Habilitação Nacional (CNH ) e faz parte do plano do governo para implantar a versão virtual do documento em todo o país.





A intenção é que a CNH-e, como é chamada, seja disponbilizada até 1º de fevereiro de 2018, tendo o mesmo valor jurídico da CNH física. A CNH-e será opcional e caberá ao condutor escolher se quer utilizar o aplicativo ou não.





O aplicativo armazenará todas as informações da CNH original, como fotos e dados do motorista, sendo possível, inclusive, compartilhar o documento automaticamente para email ou Whatsapp. A ferramenta também será disponibilizada para IOS.





A CNH-e será disponibilizada apenas a motoristas que tenha a habilitação impressa com QR Code, um código escaneável popularmente usado para acessar o Whatsapp pelo computador. Em caso de perda ou roubo do celular, será necessário fazer um bloqueio para impedir o uso do documento, que poderá ser feito pelo portal de serviços do Denatran.