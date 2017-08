Confira 8 funções ocultas dos telefones celulares

Você pode ter um celular por anos. Mas, dificilmente vai conhecer todos os funcionamentos deles.

Hoje em dia um smartphone, possui tantas funções, que pouquíssimas pessoas realmente as conhecem metade delas. E mesmo que conheça, algumas funções ficam ocultas e nunca são descobertas.





Então, nós da equipe de redação Zip, resolvemos trazer para vocês. 8 funções ocultas dos telefones celulares.





1. Recuperar arquivos danificados





Por mais que se cuide de um celular, ele sempre pode cair no chão e acabar danificando o aparelho. O mais comum é trincar a tela touch, porém em alguns casos acabam danificando a parte interna, danificando os conteúdos contidos em sua memória.





Felizmente se isso acontecer, tem uma maneira muito simples de recuperar esses arquivos. O programa chamado Dr.Fone Toolkit, é de imensa ajuda para recuperar tanto imagens, áudios e arquivos em geral de um telefone quebrado.





O que temos que fazer é simplesmente instalar o programa em algum computador, escolher o modelo do celular e assim transferir o conteúdo.





2. Botão extra





As vezes precisamos de agilidade na hora de tirar aquela foto, ou ligar a lanterna. Por isso existem alguns métodos que podem ser usados para tal. Empresas como a Press e Klick Button criaram uma espécie de botão que se conecta na entrada dos fones de ouvido, que depois de instalado e configurado, serve para abrir seus programas automaticamente.





3. O zoom no menu





É normal entrar em alguns sites que permitem dar zoom em determinadas imagens. Porém os usuários do sistema Android, desconhecem que eles também podem dar zoom no menu principal.





Isso ajuda com aqueles usuários que tem problemas na visão, a enxergar melhor a tela. Para ativar essa função, você precisa ir em “configurações”, “acessibilidade” e “gesto de ampliação”. Prontinho, tudo à vista.





4. Informações sobre o telefone





Caso você venha a enfrentar alguns problemas com seu aparelho, você vai precisar apresentar alguns dados para o fabricante ou loja mais próxima. E para encontra-las você pode acessar uma função especial que te fornece vários dados importantes sobre o aparelho.





Para ver essa função é só entrar no menu de ligações e digitar a seguinte sequência *#*#4636#*#*. E pronto, as informações estarão todas na mão.





5. Responder alguém sem que os demais vejam





Sabe quando você não quer responder alguém, e não abre a mensagem para que ele não veja que você esta online. Dai então seu amigo manda uma mensagem super importante, e você fica pensando se abre ou não. Saiba que você pode abrir somente a mensagem que quer, sem que o outro veja que você esta online.





Para fazer isso basta deslizar para a esquerda sobre a notificação que queremos acessar, e dai clicar em responder. Assim você só ira se mostrar online para o amigo e a outra pessoa vai ficar lá esperando ainda.





6. Controle de televisão





Sabe aqueles casos aonde o controle remoto sempre acaba sumindo e você fica preso assistindo aquele canal chato. A Google Play, tem uma solução para esses tipos de problemas.





Procure a palavra “controle remoto” na aba de pesquisas da Google Play, e veja a imensa lista de aplicativos, que podem te ajudar com esse probleminha.





7. Eliminar o bloqueio de tela





Os telefones são algo muito pessoal, e escondem vários segredos que não podem simplesmente cair em qualquer mão. Por isso, muita gente escolhe padrões de bloqueios para proteger seus dados.





Porém, a pior coisa possível, é quando esquecemos a sequência de bloqueio que havíamos escolhido. Ai então começa uma bela novela, para tentar lembrar e caso não lembre ter que restaurar para padrões de fábrica.





Perder todas suas informações do celular não é uma opção. Então uma boa maneira de evitar que isso aconteça é instalar o programa Dr.Fone no computador, e depois entrar em “Desbloqueio de tela” selecionar o modelo do seu celular e prontinho.





8. Ocultar fotos na memória





As vezes nos metemos em algumas situações comprometedoras, sejam elas com algum parceiro de relacionamento, ou até mesmo familiares acabarem vendo uma foto sua que não quer. Então existe uma maneira de ocultar essas fotos indesejadas, dentro da memória do celular sem ter que as apagas.













Para fazer isso é só procurar a pasta aonde elas estão dentro do celular, olhar elas em miniatura e pressionar em cima da foto. Logo vai abrir algumas opções e você clica em ocultar.