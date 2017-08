Jovem de 18 anos é algemado, morto com 30 tiros e tem a cabeça decepada em Fortaleza

Um tenente da Polícia Militar ficou chocado com a cena, depois que a população localizou o corpo num campo de futebol do Bairro Sapiranga.

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros em um campo de futebol no Bairro Sapiranga, em Fortaleza, num caso de grande crueldade. A vítima estava algemada quando foi atingida por 30 disparos. Após a execução, os criminosos deceparam a cabeça do rapaz.





O crime aconteceu na noite desta segunda-feira (31). Até o momento, a Polícia desconhece as motivações do crime.





A Polícia teve conhecimento do caso graças a uma denúncia da população, que encontrou o cadáver no campo. O jovem morava no Bairro Siqueira e estava de passagem pela região quando foi abordado. “Ele foi decepado. É uma cena que choca qualquer pessoa”, declarou o tenente da PM Wellington.