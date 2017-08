Mulher morre em corredor de hospital, e câmera registra suposto "espírito" deixando seu corpo

Muitas acreditam que os mortos vão para um plano inferior ou superior, outros que nada acontece, morreu é o fim, ainda existem aqueles que acreditam em fantasmas. São muitas perguntas e crenças, mas certeza quase que nenhuma.

Caso você esteja inserido entre as pessoas que acreditam em fantasmas, esse vídeo te fará tremer de medo, as imagens foram gravadas pelo sistema de segurança de um hospital na china.





Nas imagens podemos ver uma mulher, deitada em uma maca no corredor do hospital, segundo informações ela teria morrido ali mesmo, não tinha ninguém no corredor, e por volta do 0:14 segundos do vídeo, algo estranho transparente “sai de dentro” do corpo da mulher.





O vídeo é de 2016, mas voltou a circular e gerar grandes discussões nas redes sociais, uns afirmam que as imagens são falsas, outros acreditam que seja o espírito deixando o corpo da mulher. Até o momento responsáveis pelo hospital não se pronunciaram sobre o assunto, e nem especialistas em filmagens deram seu parecer, sendo falso ou não, as imagens causam certo temor disso temos certeza.





Vejam o vídeo:

noticias,Videos Veja mais sobre: Curiosidades

Via Zip Notícias