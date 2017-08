Ônix zero km sem imposto por menos de R$ 18 mil reais? Veja o preço de outros carros

Impostos no Brasil – Valor de 12 carros sem impostos.

Você sabe quanto você paga de impostos ao adquirir um carrro no Brasil? O total das taxas – desde a produção até a venda – pode chegar a 54,8% do preço final do carro em 2016, de acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) ao jornal Estadão.





Dentre os populares, quando for carros de motor 1.0 a gasolina a taxa é de 48,2%, mas quando forem carros de motor 1.0 a 2.0 do tipo flex a fatia sobe para 52,3%





Quais são os impostos?

- IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

- ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)

- PIS/Cofins E outros tributos embutidos na cadeia produtiva, e pode variar de acordo com o motor e tipo de combustível do automóvel.





- Fiat Mobi: de R$ 31.900 para R$ 14.418





- Chevrolet Onix: de R$ 38.990 para R$ 17.623





- Hyundai HB20: de R$ 40.545 para R$ 18.326





- Citroën C3: de R$ 46.490 para R$ 21.013





- Honda Fit: de R$ 54.900 para R$ 24.814





- Toyota Corolla: de R$ 68.740 para R$ 31.070





- Jeep Renegade: de R$ 68.990 para R$ 31.183





- Honda HR-V: de R$ 78.700 para R$ 35.572





- Chevrolet Cruze: de R$ 89.990 para R$ 40.675





- Kia Sportage: de R$ 109.990 para R$ 49.715





- Toyota Hilux: R$ 130.960 para R$ 59.193





- Toyota SW4: de R$ 213.450 para R$ 96.479





Fonte: Diário do Nordeste