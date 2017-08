Polícia vai registrar roubo de veículos com apenas uma ligação

Antes, dados de automóveis subtraídos só eram inseridos no sistema da Ciops após o registro do Boletim de Ocorrência (BO).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) lançou um mecanismo para ajudar vítimas de roubo e furto de veículo. A partir de agora, com apenas uma ligação para o número 190 os dados das ocorrências serão inseridos nos sistemas da Ciops e do Alerta Brasil, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por 72 horas.





Chamada de "S25 Provisório", a medida busca ajudar na recuperação dos veículos subtraídos em um tempo mais rápido. A iniciativa, que passou a valer na tarde dessa quinta-feira (17), já resultou na recuperação de uma motocicleta roubada.





Medida não substitui o B.O.





“S25” é o termo utilizado na linguagem policial como sinônimo de “alerta”. O S25 Provisório deixa as Forças de Segurança em alerta sobre as ocorrências de roubo e furto de veículo antes mesmo de o procedimento ser registrado em uma delegacia de Polícia Civil, o que não era possível.





Antes, dados de automóveis subtraídos só eram inseridos no sistema da Ciops após o registro do Boletim de Ocorrência (BO). A nova medida busca acelerar as buscas pelo bem levado enquanto os trâmites legais são realizados. “O S25 Provisório facilita a recuperação dos veículos e contribui com o trabalho policial, na devolução do bem à vítima”, ressalta o coronel Aristóteles Coelho, coordenador da Ciops.





Para acionar o serviço, basta ligar para o número 190 e repassar todas as informações sobre a ocorrência e o transporte que foi subtraído. A SSPDS informa que é imprescindível o registro do boletim, que vai garantir a devolução do objeto tomado ao devido proprietário. A nova medida busca colaborar com o procedimento policial e não substitui o B.O.





O compartilhamento das informações no Alerta Brasil, da PRF, permite o acionamento do sistema de videomonitoramento do órgão, utilizado em parceria com a SSPDS. Além das câmeras da Ciops e da PRF, a medida também integra equipamentos do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e, em processo de disponibilização, da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).