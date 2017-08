Quatro PMs são presos por extorsão em operação conjunta entre MP e órgãos de segurança

O grupo foi flagrado abordando em uma viatura o veículo de um traficante na avenida Osório de Paiva, em Fortaleza.

Quatro policiais militares foram presos, na manhã desta terça-feira (1º) numa operação conjunta do Ministério Público do Ceará (MP-CE) com a Controladoria Geral de Disciplina (CGD) dos órgãos de segurança do Estado. O quarteto é investigado por extorquir traficantes e outros criminosos no exercício de suas funções, na área do 17º Batalhão, com sede no Conjunto Ceará, em Fortaleza.

Segundo o MP, a prática era cometida "reiteradamente". De acordo com o órgão, os sargentos Auricélio da Silva Araripe, Glaydson Eduardo Saraiva, Jeovane Moreira Araújo, e Rilmar Marques dos Santos, em companhia de um outro participante não policial, "foram flagrados abordando em uma viatura o veículo de um traficante na avenida Osório de Paiva, em Fortaleza, sequestrando-o com o fim de obter vantagem como condição do resgate", informou em nota.





O traficante portava entorpecentes e só foi libertado após pagar a quantia exigida pelos policiais militares. Além das prisões preventivas, foram cumpridos mandados de busca e apreensão emitidos pela Justiça Militar.





Os quatro sargentos já fizeram no Instituto Médico Legal (IML) e foram encaminhados ao Comando da Polícia Militar. Com eles foi apreendida uma quantia não divulgada em dinheiro, cuja origem não foi explicada pelos investigados. Os envolvidos devem responder a um procedimento disciplinar na CGD e podem ser demitidos dos cargos.