Radialista é executado no município de Morada Nova

De acordo com moradores da região, a vítima havia se afastado da rádio após sofrer ameaças constantes. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

O radialista Franzé José Rodrigues foi morto na tarde desta sexta-feira (11), na localidade de Açude Velho, em Morada Nova, a aproximadamente 170Km de Fortaleza. Conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará, a vítima foi executada com disparos na cabeça por uma dupla de criminosos.





Por volta das 13h30, Rodrigues foi surpreendido por dois homens vindos em uma motocicleta e com rostos cobertos. Ao sair da casa da sua mãe, o radialista foi atingido pelos disparos de arma de fogo pelas costas, sem ter tido a chance de se defender. De acordo com moradores da região, a vítima havia se afastado da rádio após sofrer ameaças constantes.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Delegacia Municipal de Morada Nova realizam os primeiros levantamentos acerca do caso. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada ao local. A Perícia acredita que a arma utilizada para o crime foi um revólver calibre 38. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.