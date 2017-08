Saiba como viajar de graça nos aviões da Força Aérea Brasileira

Poucos sabem e até mesmo poucos conseguem, mas é possível viajar gratuitamente nos aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), o chamado Correio Aéreo Nacional.

A FAB realiza voos, e com frequência, há vagas para viajar de graça via inscrição no Correio Aéreo Nacional (CAN). É necessário fazer a inscrição e registrar oficialmente este desejo, preenchendo uma ficha de inscrição.

Vale lembrar que apesar de possível é difícil embarcar. Quem é comissário ou parente, é algo um pouquinho mais difícil do que as famigeradas passagens “RIP” ou concessões de companhias aéreas.





Como se inscrever no Correio Aéreo Nacional?





Para concorrer a uma vaga é preciso comparecer a uma unidade do CAN para preencher a ficha, que tem validade de 10 dias. Por isso, a dica é fazer a inscrição próximo da viagem que pretende fazer (e poderá ou não fazer).





Existe uma lista de prioridades, a seguir:





1. Saúde / Internação

2. Militares da FAB a serviço

3. Saúde (consulta ou tratamento)

4. Concedida pelo comandante do VI Comar

5. Militares da ativa da FAB em férias, núpcias, luto, licença especial ou licença do serviço com a apresentação de boletins

6. Militares da FAB e seus dependentes que o acompanhem

7. Dependentes de militares do FAB da ativa e da reserva

8. Militares da Marinha, Exército a serviço, mediante solicitação do comandante da Organização Militar

9. Militares das Forças auxiliares (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros) a serviço, mediante autorização do comandante da Organização Militar

10. Afastamento temporário de militares da Marinha e Exército da ativa e da reserva e seus dependentes que os acompanhem

11. Militares das Forças auxiliares e seus dependentes que os acompanhem

12. Servidores Civis da FAB e seus dependentes que os acompanhem

13. Concedida aos civis em geral





Como é possível perceber, civis estão em último lugar na hierarquia. Ou seja, é melhor tentar procurar uma passagem aérea barata ou um voo em promoção.





Unidades do Correio Aéreo





Para mais informações, entre em contato com uma das seguintes unidades:





Região Sul:

Canoas/RS – (51) 3462-5166

Florianópolis/SC – (48) 3229-5012

Santa Maria/RS – (55) 3220-3309





Região Sudeste:

Belo Horizonte/MG – (31) 4009-5013

Pirassununga/SP – (19) 3565-7000

Rio de Janeiro/RJ – (21) 2138-6619 e 2138-6620

São Paulo/SP – (11) 6465-2040





Região Centro-Oeste:

Brasília/DF – (61) 3364-8105

Campo Grande/MS – (67) 3368-3126





Região Norte:

Belém/PA – (91) 3211-8645

Boa Vista/RR – (95) 3621-1036

Manaus/AM – (92) 3623-1710

Porto Velho/RO – (69) 3211-9722





Região Nordeste:

Fortaleza/CE – (85) 3216-3033 / 3216-3316

Natal/RN – (84) 4008-7135 / 4008-7136

Recife/PE – (81) 2129-7057 / 2129-7652

Salvador/BA – (71) 3377-8225

Saiba mais informações sobre como Viajar pela FAB no site oficial





Fonte: Meio Aéreo