SEM CONTROLE: Homem é achado morto com cabeça degolada na Barra do Ceará

Caso foi registrado no Calçadão da Vila do Mar. Cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal.

Um homem foi encontrado morto com a cabeça degolada na noite desta segunda-feira (28), na Barra do Ceará, no Calçadão da Vila do Mar. De acordo com informações das testemunhas, o corpo foi achado no calçadão da Vila do Mar, na altura da Avenida Robert Kennedy.





Ainda segundo os populares, o cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será registrado na 7ª Delegacia de Polícia do Pirambu). Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.