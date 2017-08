SOBRAL: GRAVE ACIDENTE É REGISTRADO EM FRENTE A MERCEARIA "O MIRON"

Um gravíssimo acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira, dia 21, no início da avenida Fernandes Távora, em frente a mercearia do Miron.





As primeiras informações dão conta que os envolvidos no acidente foi um mototaxista e um pedestre.



Na motocicleta havia uma passageira, que sofreu várias lesões. O pedestre sofreu fratura exposta na perna esquerda.





Uma equipe do SAMU está no local, prestando socorro as vítimas.