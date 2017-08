UNINTA fecha parceria com a Associação Peter PAN na luta contra o Câncer Infanto juvenil

Nesta quinta-feira (17) a presidente da Associação Peter Pan (APP), Olga Maia, esteve na sede do Centro Universitário INTA (UNINTA) para apresentar o projeto de captação de recursos para a finalização e ampliação do Hospital Peter Pan, que ampara crianças portadoras de câncer. Na ocasião, a equipe da APP foi recepcionada pela Pró-Diretora de Estágios, Profa. Me. Michelle Alves Vasconcelos, que representou o Diretor Geral, Oscar Rodrigues Júnior.





Durante a reunião Olga Maia falou sobre a história da APP e das conquistas alcançadas. ``No início, éramos um grupo de voluntários dispostos a levar carinho e alegria para crianças diagnosticadas com a doença em parceria com o Hospital Infantil Albert Sabin. Construímos um centro de excelência e referência no tratamento do câncer. Tudo isso foi conquistado de forma socialmente responsável com o auxílio de doações, empresas parceiras e pela força de vontade desses mesmos voluntários´´, colocou.





Neste ano o UNINTA está auxiliando a APP na divulgação da venda de tickets do MC Dia Feliz, que acontece no próximo dia 26 de agosto. A ação é uma das principais formas de captação de recursos da associação. Os que desejarem comprar o ticket que custa R$15,50 e dá direito a um Big Mac podem ir aos chamados Pontos de Vida (pontos de venda). Em Sobral a sede do CIOPS e o UNINTA.





História





Desde 1996, a Associação Peter Pan, entidade sem fins lucrativos, desenvolve ações que envolvem, além do tratamento médico especializado, um verdadeiro atendimento humanizado e um eficiente processo de diagnóstico precoce do câncer infanto juvenil, fundamental à cura, que é disseminado interior adentro, através do Núcleo Mais Vida, com projetos de capacitação em sinais e sintomas para profissionais da saúde.





Em dezembro do ano 2000, a APP, após congregar um significativo número de empresas e de voluntários, inaugurou o Hospital Dia Peter, que foi a semente do projeto maior inaugurado 10 anos depois, o então Centro Pediátrico do Câncer. O Hospital Peter Pan (HPP), como é conhecido agora, foi viabilizado por meio de inúmeras e decisivas parcerias. É composto por uma área de 3.270 m², 71 leitos (7 UTIs especializadas), Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), enfermaria, consultórios médicos, brinquedoteca, projeto ABC + Saúde e atendimento psicológico. A referida unidade hospitalar funciona como anexo do Hospital Infantil Albert Sabin. Hoje, o HPP é, por hospital, o serviço que recebe o maior número de pacientes onco-hematológicos no Brasil. No total, o HPP atende mais de 2000 pacientes, crianças e adolescentes de todo o Estado.





Contato Sobral: (88) 9713-0979 – Samilly

(85) 99989.7764 – Matheus Salvany