VIOLÊNCIA DESENFREADA EM SOBRAL: MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO

O homicídio aconteceu na manhã desta sexta-feira (4), no bairro Alto do Cristo, na Rua Cel. Gonzaga Dias, nas proximidades do radio Paraíso FM 101.1.





A vítima identificada por Paulo Roberto, conhecido por "Juca", 30 anos, foi executado com vários tiros de pistola na cabeça.





Dois bandidos estavam em uma motocicleta e fugiram tomando rumo ignorado.