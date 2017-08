VIOLÊNCIA SEM FIM: Bando ataca agência bancária em São Luís do Curu

Criminosos violaram caixas eletrônicos instalados no local.

Criminosos explodiram a agência bancária do Bradesco instalada em São Luís do Curu, cidade que fica no Vale do Curu, a 79 quilômetros de Fortaleza. O ataque aconteceu na madrugada desta terça-feira (1º), e até o momento não foi confirmado se o grupo portava armamento de grosso calibre.





De acordo com as primeiras informações, após a explosão, testemunhas avistaram alguns homens correndo em direção ao rio que corta a cidade. A Polícia acredita que veículos de apoio aguardavam os suspeitos em outros pontos do município.





Informações ainda não confirmadas apontam que o grupo não teria conseguido levar o dinheiro do estabelecimento.





Ataques





Este foi o segundo ataque a banco registrado na semana. O primeiro caso aconteceu no último domingo (30), em Rusas, a 165 km da Capital cearense. Na ocasião, bandidos invadiram a agência do Banco do Brasil e arrombaram um dos caixas eletrônicos.





O caso ocorreu por volta de 3h25 e segundo informações, os criminosos usaram um maçarico para violar o equipamento. O grupo usou uma proteção para burlar a atuação de um dos sensores de presença na agência, mas, ainda assim, o alarme foi acionado e o bando fugiu deixando no local. O dinheiro não foi levado.





No ano





De acordo com dados colhidos junto ao Sindicato dos Bancários do Ceará, com as ações em Russas e São Luís do Curu, nesta semana, chega a 40 o número de ataques contra instituições financeiras no Estado, em 2017.





Os números englobam arrombamentos, tentativa de arrombamento, ataque a carro-forte, assalto, chegadinha e saidinha bancária.