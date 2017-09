VÍDEO: A EDUCAÇÃO DE SOBRAL É REALMENTE NOTA 10?

Fato lamentável está acontecendo com estudantes universitários da rede particular do município de Sobral, especificamente dos distritos de Taperuaba, Bilheira, Vassouras e outros!





A Prefeitura discrimina alunos do FIES e proíbe cerca de 500 universitários de usarem o transporte escolar em Sobral, no Ceará. Só no distrito de Taperuaba quase 40 estudantes foram barrados dos coletivos nessa quarta-feira e perderam aula.