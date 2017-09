AGENTE PENITENCIÁRIO: CONCURSO TEM MAIS DE 76 MIL INSCRITOS

Em Fortaleza, serão mais de 40 pontos de realização de prova, que acontece neste fim de semana.

Mais de setenta e seis mil pessoas estarão em Fortaleza neste fim de semana para participar do concurso que selecionará mil novos agentes penitenciários. A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) comunicou que 76.906 mil pessoas se inscreveram para responder à prova objetiva, que acontecerá no próximo domingo (1) e terá mais de 40 pontos de realização.





“O número de inscritos superou consideravelmente nossas projeções iniciais, mas tivemos tempo para preparar todos os detalhes e realizar uma prova tranquila e segura como o cargo exige”, destaca a secretária da Justiça e Cidadania, Socorro França. E completou: “Temos certeza de que as pessoas aprovadas serão comprometidas com a melhoria do sistema penitenciário”.





O concurso recebeu a inscrição de 10,2 mil pessoas de Pernambuco, segundo maior estado em número de participantes. O Ceará ficou em primeiro e teve 49,9 mil inscritos.





Em Fortaleza, serão mais de 40 pontos de realização de prova. A Universidade Estadual do Ceará reunirá 4,8 mil participantes e os campi da faculdade Estácio somarão 6,3 mil inscritos.





A expectativa é que o resultado seja divulgado até o fim de outubro e as próximas etapas aconteçam em novembro. Após a aprovação no exame objetivo, o candidato passará por outras cinco etapas: inspeção de saúde, avaliação de capacidade física, avaliação psicológica, investigação social e funcional e curso de formação profissional. As datas serão divulgadas após a realização da prova objetiva.





Os participantes devem ficar atentos aos horários de abertura e fechamento dos portões que serão às 7h e 8h, respectivamente.