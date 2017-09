BOMBA: PREFEITURA DE SOBRAL USURPOU SALÁRIO DE ESTAGIÁRIOS

Além de sumirem com 70% do bolsa-auxílio, as folhas de ponto dos professores foram rasuradas, dando a entender que foram trabalhados apenas 10 dias em agosto.





Após 40 dias de estágio, cerca de 200 professores dos Centros de Educação Infantil de Sobral, no Ceará, receberam o equivalente a apenas 10 dias trabalhados. Além do atraso no pagamento que veio incompleto, a decepção desmotivou os universitários que tiveram as fichas de pontos rasuradas, o que deixou os professores ainda mais indignados. Cerca de 100 mil reais podem ter sido furtados dos professores.





Os universitários contratados como professores estagiários, trabalham 4h por dia em escolas com crianças de 0 até os 6 anos de idade. Depois de reclamarem pelo atraso do pagamento e ameaçarem entrar em greve, foram avisados sobre a liberação do pagamento, mas a alegria durou apenas 48h, quando notaram que dos 40 dias trabalhados, pouco mais de 100 reais havia sido depositado em conta corrente, aproximadamente 30% do devido, o equivalente a 10 dias trabalhados, conforme a ficha adulterada.





Após perceberem o sumiço de 70% do bolsa-auxílio que é uma "fortuna" de R$ 400 (quatrocentos reais) referente ao mês de agosto, os professores contratados, descobriram que suas fichas de ponto estavam todas rasuradas (foto). Um pedaço de papel similar a folha original foi colado cobrindo as assinaturas diárias, deixando sobrar apenas 10 dias assinados, dando a entender que haviam 13 faltas. Segundo a coordenadora de uma escola municipal que não vamos identificar, a ordem de rasurar 13 dias trabalhados da folha de ponto dos estagiários partiu da Secretaria de Educação da prefeitura de Sobral. A denúncia já chegou no Ministério Público do Trabalho e virou caso de polícia.