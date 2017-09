O Prefeito Carlos Roner tem a honra de convidar você para participar da inauguração da Brinquedopraça na Praça da Cohab.





Este é mais um presente que Coreaú ganha de aniversário, resultado da parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, um espaço lúdico de diversão e lazer para as famílias e nossas crianças.

O evento contará com a presença da Primeira Dama do Estado Onélia Santana.





Traga sua família! Participe!