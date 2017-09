Crime misterioso: corpos crivados de bala são encontrados na zona rural de Quixadá

Um crime misterioso foi registrado no começo da manhã desta quinta-feira (21) no Sertão Central do Ceará. Os corpos de um jovem e de uma mulher, apresentando marcas de violência, acabaram sendo encontrados por volta de 5:00 às margens de uma estrada vicinal no Distrito de Juatama, na zona rural de Quixadá (a 154Km de Fortaleza).

As primeiras informações colhidas pela Polícia no local da localização dos corpos indicam que as vítimas seriam mãe e filho, assassinados a tiros após terem sido seqüestrados, durante a madrugada, de casa no Distrito de Uruquê, no vizinho Município de Quixeramobim (a 201Km da Capital).





Policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil de Quixadá e patrulhas do 9º BPM estão no local do crime preservando os corpos até a chegada de uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Os cadáveres apresentam muitas marcas de tiros, inclusive na cabeça, o que comprova uma dupla execução sumária.





Outro caso





No Município de Uruoca, na zona Norte do estado (a 297Km de Fortaleza) um bandido morreu ao tentar praticar um assalto. O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (20). O homem, ainda não identificado, invadiu um mercadinho, mas o dono do ponto comercial reagiu à tentativa de roubo e disparou vários tiros contra o assaltante, que caiu sem vida na calçada do estabelecimento. O corpo do assaltante foi encaminhado ao Núcleo da Pefoce em Sobral.





Jornalista Fernando Ribeiro