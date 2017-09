DE CORTAR O CORAÇÃO: Meninas fazem apelo em vídeo para ladrão devolver moto do pai: “Ela é nossa maior preciosidade”

As crianças de 6 e 4 anos dizem que a moto é usada para comprar o lanche delas e levá-las à escola, e assim tentam sensibilizar o ladrão.





Duas crianças de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, fizeram um apelo para que devolvam a moto furtada do pai na manhã desta segunda-feira (11). Em um vídeo enviado para o WhatsApp do programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT, Maria Eduarda, de 6 anos, e Maria Cecília, de 4, dizem que a moto serve para comprar o pão do café da manhã e o achocolatado dos lanche, e para deixá-las todos os dias na escola.

As crianças fizeram um pedido para devolverem a moto (FOTO: Reprodução/Barra Pesada)

O autônomo e pai das meninas Paulo Henrique havia estacionado a motocicleta no lado de fora de sua casa pela manhã, por volta das 8h, e quando saiu para trabalhar meia hora depois o veículo não estava mais. O local do crime foi a Rua Estevão Melo, no Bairro Cidade Nova.





“Essa moto foi feita para comprar o nosso pão, as nossas bolachas e o nosso Nescau. Para deixar a gente na escola. Ela é muito preciosa para a gente”, disse no vídeo a caçula Maria Cecília.





Na tentativa de resgatar o veículo, Eduarda descreve a moto para as pessoas que tiverem o interesse em ajudar. “A moto é desse jeito: ela é preta e atrás tem um negócio com uns números e uma letra ‘H’. Então, por favor, deem alguma informação da nossa ‘motinha’, porque ela é tão especial para o nosso papai”, pediu Maria Eduarda.





Paulo ficou surpreso com o vídeo que as suas filhas fizeram para tentar resgatar seu meio de transporte. Segundo ele, a motocicleta, que possuía há quatro anos, é do modelo Factor Preta Yamaha/2008 de placa HCX 6308.





“Foi questão de minutos minha moto ser furtada. Registrei o Boletim de Ocorrência na tarde desta segunda-feira”, destacou em entrevista ao programa Barra Pesada.





O pai das crianças autorizou o uso do vídeo em que suas filhas aparecem.



Fonte: Tribuna do Ceará