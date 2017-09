DESABAFO DO INTERNAUTA!

"Prefeito Ivo Gomes.





Pelo amor de Deus, elabore um Projeto imediatista para "arborização urbana" de nossa cidade.





Não estamos conseguindo conviver com esse clima tão quente e seco.





Incentive, envolva as comunidades a cultivar as árvores plantadas, e a reposição daquelas que estão sem vida.





Faça uma reposição nas avenidas que cruzam a nossa cidade.





Providencie a reposição das luminárias que estão apagadas, nessa rua do Sindicato dos Calçadistas até essa linda e apropriada praça no final do loteamento.





As famílias daqui do nosso Bairro Renato Parente, estão deixando de se exercitarem, relaxarem, porque as luminárias estão praticamente apagadas.





Essa pracinha é um ponto de terapia às famílias após chegarem do trabalho.





Revitalize os ambientes de nossa cidade, arborizando e repondo as luminárias nos lugares de socialização das comunidades.





Agradecemos antecipadamente!"