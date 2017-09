Estudante resiste a assalto para salvar única cópia de dissertação de mestrado

Em entrevista, a estudante afirmou que não reagiu da forma mais inteligente e aconselha outros a entregarem o que os bandidos pedirem.

As cenas foram registradas por câmeras de segurança e divulgadas pela polícia, que conseguiu prender os criminosos horas depois. A arma usada por um deles era uma pistola a gás (não letal)





Uma estudante teve uma atitude surpreendente quando dois criminosos tentaram levar sua bolsa enquanto caminhava por uma avenida em Auckland Park, subúrbio de Joanesburgo, na África do Sul.





A jovem chamada Noxolo Ntusi, de 26 anos, estava com sua bolsa e uma outra térmica quando dois homens desceram de um carro - um deles armado - e tentaram levar as bolsas. Ela tentou correr, mas um dos homens a alcançou.





Desesperada, ela caiu no chão e segurou com força a bolsa. Um dos homens tentou arrancar o objeto de suas mãos e a arrastou por alguns metros. Vendo a resistência de Ntusi, os bandidos foram embora sem levar a bolsa.





"Tentei ficar numa posição fetal. Eles estavam tentando me colocar no carro, eu acho, mas me posicionei de tal forma que eles desistiram", disse Ntusi, em entrevista à BBC.





Ela contou à reportagem que levava em sua bolsa um HD externo com a única cópia de sua dissertação de mestrado. "Só pensava no meu mestrado. Estou quase terminando de escrever."





Ntusi afirmou à BBC que não reagiu da forma mais inteligente e aconselha outros a entregarem o que bandidos pedirem, em vez de arriscar a vida. "Queria concluir o mestrado e queria fazer isso agora. Não deixaria nada ficar no meu caminho. Mas foi muito perigoso."





Após o incidente, a estudante fez cópias de sua dissertação.