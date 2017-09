Ex-paquita de Xuxa pode se tornar primeira-dama do Brasil

A produtora de TV, formada em radialismo pela Universidade Estácio de Sá e ex-paquita do programa da Xuxa, Giselle Bezerra, está namorando e feliz. Nada fora do normal até agora: o escolhido é o ex-governador do Ceará, pré-candidato à Presidência pelo PDT em 2018, Ciro Gomes.

Na época das paquitas, Giselle já foi a Mina Gi, uma das dançarinas de um grupo chamado Manos e Minas, que dividia o palco do “Planeta Xuxa” com as Paquitas. O grupo participou do programa em 2001 e 2002, e era formado por garotas um pouco mais velhas do que as Paquitas.





Natural do Ceará, Giselle é companhia certa ao lado de Ciro em eventos políticos, sociais e encontros informais entre amigos, como o recente jantar oferecido por Jayme Monjardim e a mulher, Tania Mara – que ainda contou com a presença de Renata Aragão e Lilian, Xuxa e Junno.





Segundo o blog de Amaury Jr, quando perguntada sobre a possibilidade de vir a ser primeira-dama, já que Ciro concorre ao cargo de presidente, foi sucinta: “Tomara!”.





Ciro Gomes já foi casado com Patrícia Saboya entre 1983 e 1999 e com ela teve três filhos: Ciro, Yuri e Lívia. Também foi casado com a atriz Patrícia Pillar, entre 1999 e dezembro de 2011. Depois, assumiu um relacionamento com Zara Castro, com quem teve o quarto filho, Gael.





