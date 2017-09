TRAGÉDIA: Homem mata esposa grávida e comete suicídio na frente do enteado de 7 anos

O garoto foi encontrado pela Polícia em estado de choque, preso num quarto por 3 dias ao lado do corpo da mãe.



Uma tragédia foi constatada pela Polícia nesta quarta-feira (20), no Bairro Sapiranga, em Fortaleza. O homem identificado como Leonardo Bruno Barros da Silva, de 31 anos, assassinou a esposa Aline Vitoriano da Silva, de 36 anos, que estava grávida, e depois se matou enforcado, no deck da casa de luxo.





A criança de 7 anos, filho da vítima e enteado do homem, foi testemunha de todo o crime, registrado no domingo (17). O menino ficou ao lado do corpo da mãe durante os três dias, trancado em um quarto.





Segundo informações de um dos sócios da imobiliária da casa onde eles moravam, o casal estava há apenas 15 dias na residência. A casa ainda tinha poucos móveis, e estava com muitas drogas espalhadas pelos cômodos.





De acordo com testemunhas e vizinhos, uma grande festa aconteceu no domingo, possivelmente o dia que a esposa foi assassinada. De acordo com o Samu e a Perícia, o estado da mulher já estava em decomposição.





Quando os órgãos chegaram até a residência e subiram, se assustaram com a situação da criança de 7 anos. O menino estava em estado de choque ao lado do corpo da mãe, que estava no chão. O garoto estaria trancado no quarto desde domingo, de acordo com a Polícia.





Segundo o responsável pela imobiliária, eles tinham uma boa condição financeira, um carro de luxo e trabalhavam no ramo de festas. A nova casa poderia ser utilizada como buffet, mas a informação não confirmada.





O caso será investigado pela Delegacia de Divisão de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP). A criança foi levada a uma unidade de saúde pelo Samu e depois será encaminhada ao Conselho Tutelar. Um cachorro de estimação deve ficar ao lado do garoto para ajudar na sua recuperação.



Fonte: Tribuna do Ceará