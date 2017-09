LAMENTÁVEL! ADVOGADO COMETE SUICÍDIO EM SÃO BENEDITO

Na madrugada deste domingo (03), por volta das 02h00, na Rua Abílio Furtado, no Bairro Monte Castelo, em São Benedito, foi vítima de suicídio BRENO DE PAULA GONÇALVES SOUSA, 33 anos.





O mesmo estava em seu quarto quando pôs fim a sua própria vida efetuando um disparo de pistola calibre 380 na cabeça. De acordo com informações dos Policiais que estiveram no local, a vítima sofria de depressão assim como o pai que também sofria do mesmo problema e também cometeu suicídio.





Que Deus possa confortar o coração da família nesse momento difícil.





Com informações de Ibiapaba 24 horas e Robério Lima