ROMBO: Prefeitura de Sobral herda dívida de mais de R$ 300 milhões

A prefeitura de Sobral herdou uma dívida superior a R$ 300 milhões da gestão anterior, o que criará um problema financeiro para os quatro anos da atual gestão, criando grandes dificuldades, inclusive para a implementação de novos projetos e novas ações. Na sexta-feira, 9 de maio, a atual gestão realizou o pagamento de uma parcela do empréstimo no valor de R$ 20.851.455,20. O empréstimo da gestão anterior foi contraído junto à Corporação Andina de Fomento (CAF) para obras do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral – PRODESOL. O pagamento dessa dívida demonstra a qualidade, a capacidade de administração da atual gestão e a responsabilidade de honrar compromissos, ainda que compromissos e problemas herdados da gestão passada.





O Prefeito de Sobral Oscar Rodrigues e uma equipe de técnicos das Secretarias de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e da Infraestrutura (Seinfra) estão fiscalizando as obras que foram iniciadas na gestão passada. O Prodesol teria como objetivo principal melhorar a qualidade dos serviços públicos por meio de investimentos em saneamento básico e ambiental, gestão socioambiental e requalificação da infraestrutura urbana do município. As fiscalizações têm apontado obras inacabadas ou com uma produtividade mais baixa.





As obras de ampliação da rede de coleta de esgoto deveriam ter envolvido a construção do esgotamento sanitário em diversos bairros de Sobral e nos distritos. A capacidade de tratamento do esgoto coletado do município era previsto que fosse ampliada através da construção de três estações de tratamento. Além disso, seriam revitalizadas 32 estações elevatórias de esgoto (equipamento que bombeia o esgoto da rede para outra estação elevatória, ou para uma de tratamento) e 7 estações de tratamento de esgoto. Em relação ao abastecimento de água, seria ampliada a capacidade de distribuição, através da construção de três adutoras.





O projeto também incluía a promoção da acessibilidade, padronização de calçadas, piso concreto estampado ou intertravado em diversos bairro da cidade, além de pavimentação de vias urbanas, bem como a construção de núcleos de formação esportiva (Areninhas) e aquisição de equipamentos, construção de Centros de Saúde da Família e aquisição de 15 academias ao ar livre. O Programa inclui, ainda, o apoio à Guarda Civil Municipal, e o reforço à instalação de sistema de videomonitoramento.





A atual gestão tem responsabilidade fiscal, responsabilidade financeira e capacidade de administrar, inclusive pagando dívidas passadas.





FONTE: PMS