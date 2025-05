Polícia Civil prende suspeito com extensa ficha criminal em Juazeiro do Norte

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, um homem de 36 anos, que estava com um mandado de prisão por sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, oriundo da comarca do Rio Grande do Norte. O suspeito foi capturado na localidade no Juvêncio Santana, em Juazeiro do Norte, na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Ceará.





Com a localização exata do suspeito, os policiais civis de Juazeiro do Norte diligenciaram até o local, onde lograram êxito na prisão do alvo. O suspeito, com base nas investigações, possui quatro passagens por homicido doloso e porte ilegal de arma de fogo. Com a captura, o alvo foi conduzido à Delegacia da área.





Na unidade, o mandado foi cumprido em seu desfavor. O homem responderá a 11 anos e nove meses de reclusão em regime fechado. Com isso, ele ficou à disposição da Justiça.