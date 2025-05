Casal suspeito de matar filho é preso após ação conjunta em Juazeiro do Norte

Uma ação rápida da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), em conjunto com a Policia Militar do Ceará (PMCE), na região do Cariri, resultou, nesse domingo (11), na prisão em flagrante de um casal suspeito de matar o próprio filho, um bebê de um mês e 19 dias. A captura e o crime aconteceram em Juazeiro do Norte, na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Ceará.





Com base nas primeiras informações, os agentes foram acionados para o hospital da região, após um bebê ser levado para a unidade de saúde já sem vida. A vítima apresentava sinais de violência e fraturas pelo corpo. Diante da gravidade do caso, os investigadores iniciaram as diligências para apurar as circunstâncias do fato. Após um trabalho ininterrupto, as Forças de Segurança constataram que o caso se tratava de um crime de homicídio.





Com isso, os policiais civis e militares identificaram e prenderam um casal, uma mulher de 30 anos e um homem de 24 anos, que eram os pais da vítima. Ambos foram localizados e conduzidos à Delegacia de Juazeiro, onde foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. Eles estão à disposição da Justiça.