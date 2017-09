PM ESTOURA "BOCA DE FUMO" QUE FUNCIONAVA EM UMA PASTELARIA NO MERCADO PÚBLICO DE SOBRAL

Policiais Militares comandados pelo Sargento Frota, estouraram uma "boca de fumo" no mercado público de Sobral na manhã desta sexta-feira (15).





A pastelaria é de propriedade do Sr. "Manoel do Pastel". Segundo informações da polícia, o proprietário não tinha conhecimento da venda das drogas em seu estabelecimento.





Um funcionário da pastelaria, identificado como Francisco Wenys Silva Melo, 32 anos, assumiu ser proprietário das drogas.





Dando continuidade as diligências, os policiais se deslocaram até a residência do acusado, e lá encontraram mais drogas. A esposa do funcionário também foi conduzida à Delegacia Regional de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais.





Francisco Wenys Silva Melo foi autuado em flagrante por tráfico ilícito de drogas.





Policiais Militares que participaram da prisão: Sargento Frota, Cabo Rômulo e Soldado Nogueira.





Mais detalhes em breve.

Fonte: Sobral 24 horas