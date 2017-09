Policial Militar é baleado ao tentar evitar assalto em Fortaleza

Agente da segurança foi atingido com disparos no joelho e na barriga.

Um Policial Militar foi baleado no início da manhã desta terça-feira (26), enquanto estava indo para o trabalho. O fato aconteceu na rua Oscar França, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza.





Segundo informações, o PM, identificado como Paulo Ricardo Matos dos Santos, presenciou um assalto e interviu. Ele trocou tiro com os dois suspeitos e acabou baleado. Um dos criminosos foi ferido na perna, mas conseguiu fugir com o comparsa em uma moto.





Paulos Matos deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Bom Jardim, com ferimentos no joelho e na barriga. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Os criminosos não foram capturados.