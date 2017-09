PRESO UM DOS SUSPEITOS DO LATROCÍNIO DE POLICIAL MILITAR NO MONTESE

Um dos suspeitos de matar o sargento da Reserva Remunerada Luiz Lourenço da Silva, 85, foi preso. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Cleverton John do Carmo França, de 19 anos de idade, foi encontrado em sua residência, no Montese, horas após o latrocínio contra o policial militar.





A SSPDS afirmou que, com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre 38, com munições, e uma motocicleta com queixa de roubo. França segue preso na sede da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O jovem confessou ter participado do crime.





O sargento foi vítima de latrocínio na noite desse domingo (10). Na troca de tiros entre o PM, um suspeito identificado como Lucas Rocha da Silva, 22, morreu. Um terceiro envolvido no crime segue sendo procurado pela Polícia. A Secretaria ressalta que informações acerca do paradeiro de suspeitos podem ser repassadas para o número 181. O sigilo é garantido.





Fonte: Diário do Nordeste

Foto ilustrativa