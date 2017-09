Salário mínimo em agosto deveria ser de R$ 3.744,83, segundo Dieese

Valor foi calculado com base em gastos básicos, mensais, de uma família formada por quatro membros.



Para sustentar uma família composta por quatro pessoas no último mês de agosto, o salário mínimo ideal deveria ter sido R$ 3.744,83, segundo estimativa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgada nesta terça-feira, 5. O valor é o quádruplo do valor referente ao salário mínimo no mês passado, de R$ 937.



A estimativa do Dieese é lançada mensalmente. O departamento avalia quanto deveria ser o salário mínimo a fim de suprir as necessidades básicas do trabalhador e de sua família, conforme prevê a Constituição, levando em consideração gastos com moradia, alimentação, saúde, educação, entre outros.



O valor é calculado a partir do preço da cesta básica mais cara entre todas capitais do País. No último mês, Porto Alegre registrou a cesta básica mais caras, com o valor de R$ 445,76.



De julho para agosto, houve uma diminuição da diferença entre o salário mínimo real e o necessário. Em julho, o valor ideal foi estimado em R$ 3.810,36, que representa 4,07 vezes o salário mínimo em vigor no mesmo.



Mínimo

O salário mínimo de R$ 937 passou a valer no dia 1º de janeiro e vigora até o fim de 2017.



De acordo com o Dieese, este ano foi o primeiro em que o salário mínimo não apresentou aumento real, acima da inflação, desde que o departamento passou a registrar os valores, em 2003.



