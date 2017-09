DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL: DUAS PESSOAS BALEADAS NO BAIRRO SANTA CASA

Por volta das 16h deste domingo (24), duas pessoas foram gravemente baleadas no bairro Santa Casa, precisamente na Rua Cel. Albuquerque, bairro Santa Casa.





As primeiras informações dão conta que dois homens em uma bicicleta abordaram as vítima e efetuaram vários tiros. As vítimas foram alvejadas e socorridas por populares para o hospital Santa Casa.



As vítimas foram identificadas como Marivaldo e Boda



A Polícia Militar foi acionada e está realizando diligências na tentativa de prender os acusados.