VÍDEO: Juiz de Direito Erivelton tenta matar seu próprio irmão Oftalmologista a tiros no Yate Club de Imperatriz

Entenda o caso





Após o falecimento da matriarca da família Cabral as confusões e desentendimentos por divisão de uma grande herança começou, os pais, o empresário Edmar Cabral e Neusa Cabral eram proprietários das Ótica Real com sede em Imperatriz, que com muito trabalho, e ao longo do tempo acumularam uma grande fortuna hoje disputado pelos filhos, as informações que colhemos após esta segunda tentativa de homicídio, um dos herdeiros por nome de Erivelton Cabral que é Juiz de direito no Estado do Tocantins e que está afastado de suas funções por este envolvimento das brigas, por duas vezes já tentou matar seu próprio irmão o Oftalmologista Elton Cabral, a primeira tentativa foi na cidade de Balsas-MA, local de trabalho do Médico, a outra tentativa frustrada foi no final da tarde desde domingo (17), no Yate Clube de Imperatriz, os disparos feitos pelo Juiz Erivelton Cabral não acertou seu irmão graças à intervenção da senhora Késia que estava na companhia da vítima, que ao perceber que Erivelton vinha com uma arma em punho, ela se jogou em cima de Erivelton dando tempo para o Médico Elton correr, mesmo assim Erivelton saiu em perseguição ao seu irmão e fez vários disparos com sua arma, que acertou uma das perna de Késia que acompanhava Elton Cabral.

Tivemos a informação que são quatro herdeiros todos homens dois médicos um juiz de direito e o outro não tivemos a informação de sua profissão.





Se a polícia e a justiça não entrar para resolver o problema pelos fatos narrados aqui pela nossa redação fica evidente que irá terminar em uma tragédia.

