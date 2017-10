2º Aulão de revisão do ENEM tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Aulão Show do ENEM, que acontecerá no dia 05 de outubro de 2017, no Auditório do Centro Universitário INTA – UNINTA, das 18h às 22h. A inscrição será gratuita.





As inscrições poderão ser feitas no site www.even3.com.br/aulaoshowenem. As vagas são limitadas. Nesta edição, os estudantes participarão de uma aula sobre Ciências Humanas e suas Tecnologias. O aulão será ministrado pelos Professores Adriano Duarte e Thiago Mena.