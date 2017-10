96% é a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento em enquete do Senado

Mais de 235 mil pessoas votaram a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento em enquete realizada pelo portal e-Cidadania, do Senado Federal. A pesquisa diz respeito à proposta do senador Wilder Morais (PP-GO), que defende que a lei deve ser revogada mediante realização de plebiscito popular.





Até o momento da publicação desta reportagem da tarde de segunda-feira, 9, haviam 10.001 votos contrários à revogação. O projeto 175/2017 prevê a realização do plebiscito no mesmo dia das eleições de 2018.





O eleitor responderia “sim” ou “não” a três perguntas. A primeira seria: “Deve ser assegurado o porte de armas de fogo para cidadãos que comprovem bons antecedentes e residência em área rural?”.





A segunda: “O Estatuto do Desarmamento deve ser revogado e substituído por uma nova lei que assegure o porte de armas de fogo a quaisquer cidadãos que preencham requisitos objetivamente definidos em lei?” A terceira, quase idêntica à anterior, substitui apenas “o porte de armas” por “a posse de armas”.





A matéria aguarda relatório do senador Sérgio Petecão (PSD-AC) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).





Fonte: O Povo