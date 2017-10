ANA | Sobral tem os melhores resultados de leitura escrita e matemática

Os estudantes das escolas municipais de Sobral alcançaram os melhores níveis de aprendizagem de leitura, escrita e matemática, superando as médias do Brasil, Nordeste e Ceará, em todas as habilidades. Foi o que revelou a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) 2016, divulgada pelo Ministério da Educação (MEC), na quarta-feira, 25 de outubro.





Na habilidade escrita, 91,36% dos estudantes sobralenses obtiveram os melhores desempenhos. O resultado de Sobral é superior à média cearense (70,71%), nordestina (49,17%) e nacional (66,15%).





Os bons resultados de Sobral também são observados na avaliação da leitura, na qual 83,54% dos estudantes sobralenses dominam a competência leitora, enquanto a média do Estado foi de 54,76%, a do Nordeste foi de 30,85% e a do Brasil ficou em 45,27%.





Na avaliação de Matemática, 83,56% dos alunos sobralenses demonstraram nível adequado de aprendizagem, resultado superior à média do Ceará (51,72%), do Nordeste (30,54%) e do Brasil (45,53%).





A Avaliação Nacional da Alfabetização avalia os níveis de alfabetização e letramento em língua portuguesa, a alfabetização em matemática e as condições de oferta do ciclo de alfabetização das redes públicas. Em 2016, os testes da ANA foram aplicados para 2,5 milhões de estudantes, de 50 mil escolas e 100 mil turmas. Em Sobral, foram avaliados 2.210 estudantes do 3º ano do ensino fundamental das escolas pública.









Melhor do Brasil





Sobral colhe os frutos do choque de gestão e reforma educacional, iniciada há 20 anos, pelo então secretário de educação de Sobral e atual prefeito Ivo Gomes. Uma das estratégias responsáveis pela elevação dos indicadores de qualidade da educação municipal foi ter o foco inicial na garantia da alfabetização de todas as crianças na idade certa e a criação do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), que estabelece a alfabetização de todos os alunos até 7 anos de idade.





Com uma rede pública de educação avaliada como a melhor do Brasil, Sobral continua o processo de qualificação do ensino com diversas medidas como: implantação da educação em tempo integral, que já conta com dois colégios sobralenses de tempo integral em funcionamento e outros em construção; implementação de novos currículos de Língua Portuguesa e Matemática; elaboração de novo currículo de Ciências, com base nos melhores currículos internacionais; adesão ao Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, para um diagnóstico de como está a aprendizagem dos estudantes de Sobral comparada ao restante do mundo.