Bandidos de facção picham muro do novo farol de Fortaleza e ameaçam militares da Marinha e familiares

Militares da Marinha do Brasil destacados em Fortaleza estão sendo ameaçados de mortes por componentes de uma facção criminosa na zona Leste da Capital. O fato veio à tona nesta terça-feira quando o site cearanews7.com recebeu, com exclusividade, informações do clima tenso que está dominando a área onde, na semana passada, foi inaugurado o novo farol de Fortaleza, no Mucuripe.

A pichação foi feita por bandidos da área do Mucuripe, que também ameaçaram um suboficial

Bandidos que seriam ligados à facção Guardiões do Estado (GDE) começaram a pichar o muro de proteção do novo farol e, à pedido dos militares, uma líder comunitária esteve com os criminosos e teria pedido que eles não mais fizessem pichações naquela unidade militar.

A provocação dos bandidos à Marinha foi pichada no muro do Novo Farol no fim de semana

Foi o suficiente para que os criminosos reagissem com violência. Chegaram a ir até o local e ameaçaram a filha de um suboficial que mora no local. “se pintarem de branco, todos vão morrer”, teria dito um dos chefes da quadrilha, conforme o relato do militar. O militar teria sido orientado pelo Comando da Marinha na Capital a procurar um órgão policial e registrar o fato. Na madrugada de ontem, o suboficial decidiu ir embora do local com a família.





À pedido da Marinha, a Polícia Militar reforçou a segurança no local. Contudo, o policiamento é móvel e pode sair do local a qualquer momento. A Marinha, então, decidiu colocar um novo militar para fazer a guarda do farol, porém, desarmado. Há, contudo, informações extra-oficiais de que um armamento será entregue ao novo chefe da guarda do farol.





Nos muros do farol estão pichadas a sigla da facção GDE e outras figuras.





