Clientes e funcionários da agência também foram feitos reféns.

Bando invade agência da Caixa Econômica em Pacajus e sequestra filha do gerente





Policiais Militares estiveram no local negociando a liberação de funcionários e clientes





Um grupo criminoso, que sequestrou a filha do gerente da agência da Caixa Econômica Federal (CEF) de Pacajus, invadiu o estabelecimento bancário, na manhã desta sexta-feira (6) e fez clientes e funcionários de reféns. A quadrilha é formada por, pelo menos, cinco pessoas.





De acordo com informações da Polícia Militar, os criminosos foram até o local para forçar o gerente a abrir o cofre do banco, porém os vigilantes teriam suspeitado da ação e acionaram a Políca. Patrulhas do Batalhão de Choque da PM estiveram na agência e negociaram a liberação dos funcionários e clientes, no entanto a filha do responsável pelo estabelecimento foi levada.





A Polícia Federal integra as diligências na tentativa de encontrar os suspeitos. Segundo a PM, estão sendo feitas varreduras nas proximidades da casa do gerente, em busca de alguma pista que possa levar ao bando, que ainda estaria em poder da filha dele. Também de acordo com militares que atenderam à ocorrência, hoje deveria ser o primeiro dia de trabalho dele à frente do estabelecimento bancário.