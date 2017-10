Colégio conquista 34 medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia

A conquista garantiu à escola o melhor desempenho do ano entre as escolas da rede pública estadual e municipal de Fortaleza.

O Colégio Militar do Corpo de Bombeiros de Fortaleza (CMCB) conquistou 34 medalhas, sendo quatro delas de ouro, na 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA). A conquista garantiu à escola o melhor desempenho do ano entre as escolas da rede pública estadual e municipal da Capital.





Para o professor de Astronomia do CMCB, o primeiro-tenente João Romário Fernandes Filho, a vitória representa um avanço significativo. “Vínhamos numa média de três medalhas por ano. As 34 medalhas desta edição representam um desempenho de mais de 1100% superior a essa média”, explica.





A OBA é distribuída em quatro níveis: 1 (do 1º ao 3º anos), 2 (4º e 5º anos), 3 (do 6º ao 9º anos) e 4 (do 1º ao 3º anos do Ensino Médio). As provas são compostas por dez perguntas: sete de astronomia e três de astronáutica.





O estudante Samuel Lima da Silva, 12, conquistou a medalha de ouro e comemorou. “O sonho de ser astronauta me faz pensar nos limites da vida. A astronomia me ajuda a compreender a grandeza do espaço e a pequenez da Terra comparada a ele”, explica o aluno do 7° ano do Ensino Fundamental no CMCB





Fonte: O POVO Online