Forças Armadas realizam operação de combate ao crime em Fortaleza

A operação foi realizada em parceria com a Polícia Militar durante abordagens a veículos e pessoas suspeitas.

Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil foram vistos em ação, em locais estratégicos na noite desta quinta-feira, (12), em Fortaleza, realizando uma operação denominada Check Point - Exercício de garantia da lei da ordem.





O trabalho foi realizado em parceria com a Polícia Militar que realizava abordagens a veículos e pessoas suspeitas. A presença das Forças Armadas em algumas ruas da capital cearense, trouxe uma sensação de segurança para quem passava pelos locais onde os trabalhos estavam sendo realizados. Os Militares não foram autorizados a gravar entrevista, mas informaram que a ação foi uma determinação do Comando da Marinha do Brasil em Fortaleza.





A Avenida Filomeno Gomes no bairro Jacarecanga, foi uma das vias utilizadas para a realização das ações.





A ação é parecida com a que as Forças Armadas também estão realizando na cidade do Rio de Janeiro, auxiliando a Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas na favela da Rocinha.